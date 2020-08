Pod koniec września kolejna edycja Brother Olympic Camp. Na zlot młodych judoków przyjedzie mistrz olimpijski Włoch Fabio Basile

W dniach 25-27 września 2020 roku w Poznaniu odbędzie się kolejna edycja Brother Olympic Camp - Gwiazdy Igrzysk. To impreza, na którą co roku zapraszana jest przez Akademią Judo Poznań gwiazda Igrzysk Olimpijskich. W tym roku zawita do stolicy Wielkopolski wyjątkowa postać: mistrz olimpijski z Rio de Janeiro, Włoch Fabio Basile.

25-letni Basile jest ponadto brązowym medalistą mistrzostw Europy oraz trzykrotnym mistrzem Włoch. W świecie sztuk walki doceniany jest za styl i charyzmę. To sportowiec obok którego nie da się przejść obojętnie. Zobacz też: Siedziba Warty Poznań jest w fatalnym stanie Impreza odbędzie się pod patronatem Konsulatu Honorowego Republiki Włoskiej w Poznaniu oraz Miasta Poznań. Sponsorem tytularnym jak co roku jest firma Brother. Cała impreza odbędzie się na nowoczesnym obiekcie, czyli w Centrum Sportowym PLEK przy ul. Margonińskiej w Poznaniu.

Na campie odbędzie się w sumie 9 treningów technicznych z gościem specjalnym. Włoski judoka wygłosi też specjalny wykład.

