Podatek 2021: Szykuje się rewolucja podatkowa. Estoński CIT, niższe stawki oraz wyższe limity. Sprawdź, co się zmieni

W 2021 roku szykuje się prawdziwa rewolucja podatkowa dla firm. Na skutek planowanych zmian w przedsiębiorstwach ma zostać więcej pieniędzy, co zdaniem rządu poprawi ich kondycję. Zyskają podmioty płacące CIT, ale też podatnicy, którzy płacą podatek ryczałtowy. Będzie mogło korzystać z niego więcej osób, wyższy będzie też limit przychodów, które będzie można uzyskać, zachowując prawo do rozliczania się z fiskusem właśnie w taki sposób.

Wszystko to razem sprawi co prawda, że bezpośrednio z podatków do budżetu wpłynie mniej pieniędzy, ale gospodarka będzie rozwijała się lepiej. To z kolei pozwoli zachować miejsca pracy, a tym samym obniży wydatki związane z pomocą społeczną i zwalczaniem bezrobocia.

CIT - niższa stawka, wyższy przychód

Obecnie przedsiębiorstwa płacą podatek CIT według dwóch stawek