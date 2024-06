Podawał im alkohol i spisywali testament. Dwie osoby oskarżone o przejmowanie majątku osób starszych w Poznaniu

- Mężczyzna został namówiony do sprzedaży swojego lokum i przekazania uzyskanej z tego tytułu gotówki oskarżonym. W zamian za to obiecano mu, że zostanie umieszczony w domu pomocy społecznej. Kolejnym krokiem w przejęciu majątku 62–latka było doprowadzenie do sporządzenia testamentu, na mocy którego do dziedziczenia w całości powołano jednego z oskarżonych. Ostatecznie mieszkanie pokrzywdzonego zostało sprzedane przez jednego z oskarżonych na mocy udzielonego mu pełnomocnictwa – podał prok. Wawrzyniak.