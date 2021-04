Podbeskidzie Bielsko-Biała okazało się lepsze od Lecha Poznań... Kolejorz znów tragiczny. Podarował zwycięstwo Góralom

Pierwsza połowa stała na słabym poziomie. To, że emocji było tyle jak na grzybach, obwiniać trzeba przede wszystkim lechitów. Trenerowi Maciejowi Skorży nie udał się przede wszystkim eksperyment z wystawieniem Pedro Tiby na pozycji numer "10". Portugalczyk był nieprzekonywujący, tracił mnóstwo piłek, niecelnie podawał i spowalniał grę Kolejorza.

Goście nie sprawiali wrażenia drużyny o lepszej jakości, bo mieli problemy z wyjściem spod wysokiego pressingu Podbeskidzia, a gdy już mijali pierwsze zasieki "Górali", nie umieli przyspieszyć gry.

Nic nie wnosili do ofensywy Krawieć oraz Kamiński. Ten drugi starał się dryblować, ale zbyt często gubił piłkę. Lepsze wrażenie robił na prawej stronie Skóraś, który kilka razy znalazł się w środku pola karnego i próbował wspierać Ishaka.

To właśnie po akcji tej dwójki w 11 min. Lech miał najlepszą sytuację w pierwszej odsłonie. Skóraś znalazł się cztery metry przed bramką i choć stał z piłką tyłem do niej mógł spróbować strzału piętą. Wybrał jednak podanie do Szweda, a ten z 14 metrów uderzył w środek bramki i Pesković nie musiał się wysilać.