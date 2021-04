Podbeskidzie - Lech: Transmisja na żywo w telewizji i live w internecie. Gdzie 23 kwietnia oglądać mecz Podbeskidzie - Lech Poznań online?

Starcie będzie można również zobaczyć w internecie - na stronie nc+ GO.

Po dwudziestu sześciu kolejkach Podbeskidzie zajmuje przedostatnie miejsce w ekstraklasowej tabeli (bielszczanie rozegrali jedno spotkanie mniej). Lech jest dziewiąty. Podbeskidzie ma na koncie 21 punktów, tyle samo co ostatnia w tabeli Stal. Kolejorz zgromadził natomiast 33 punkty. Poznaniacy zanotowali 8 wygranych, 9 remisów i 9 porażek, natomiast bilans klubu z Bielska-Białej to 5 wygranych, 6 remisów i 15 porażek.

- Podbeskidzie walczy o utrzymanie, ma nóż na gardle i będzie walczyć o życie, a my determinacją musimy im dorównać. W przeciwnym razie będziemy mieli kłopoty. Uczulam drużynę na to, by nie spojrzeli w tabelę i nie zlekceważyli rywala - przyznaje trener Lecha Poznań, Maciej Skorża.