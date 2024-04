Podpisano ważną umowę przed Pucharem Narodów w hokeju na trawie. Świetna wiadomość dla kibiców

Puchar Narodów w hokeju na trawie w Gnieźnie

Austria, Pakistan, Francja, Malezja, Republika Południowej Afryki, Korea Południow, Kanada, Nowa Zelandia oraz Polska. To tych dziewięć reprezentacji zagra w zbliżającym się wielkimi krokami turnieju Pucharu Narodów w hokeju na trawie, będący jednocześnie turniejem kwalifikacyjnym do Pro League. Impreza potrwa od 31 maja do 9 czerwca, a gospodarzem będzie Gniezno. Zawodnicy będą grać na stadionie im. Alfonsa Flinika.

TVP3 Poznań pokaże mecze na żywo

Polacy na co dzień nie mają zbyt wielu okazji do tego, aby rywalizować z najlepszymi drużynami na świecie. Teraz szansa do tego będzie wyborna. To będzie nie lada gratka dla kibiców. Oprócz spotkań na żywo na stadionie będzie można śledzić rozgrywki w TVP3 Poznań. We wtorek została podpisana umowa między nadawcą, a Polskim Związkiem Hokeja na Trawie.