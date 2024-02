Podrażniony Lech Poznań zagra z rozpędzoną Pogonią Szczecin o półfinał PP. Kolejny hit przy Bułgarskiej

Już przed rozpoczęciem wiosennej części rozgrywek, wiedzieliśmy, że luty będzie dla Lecha Poznań kluczowym miesiącem, w walce o sportowe cele tego sezonu. Kolejorz rozpoczynał rozgrywki ze stratą ośmiu punktów do Śląska i pięciu do Jagiellonii. I właśnie z tymi rywalami mierzył się po inauguracyjnym pojedynku z Zagłębiem Lubin. Dla Lecha Poznań taki terminarz był jak zimowa sesja egzaminacyjna na Akademii Medycznej. Trudna, wymagająca świetnego przygotowania, z minimalnym marginesem błędu. Każdy oblany test mógł oznaczać, że szanse na trofea spadną do minimum.

Trzy wymagające sprawdziany lechici mają zaliczone na ocenę 4+. Po wygranych z Miedziowymi i Jagą oraz remisie ze Śląskiem strata do liderów ekstraklasy wynosi już tylko dwa punkty. Jest lepiej, niż można było zakładać, choć wynik 0:0 w ostatnim meczu, był trochę rozczarowaniem, bo otworzyła się okazja, by w razie trzeciego zwycięstwa awansować na pierwsze miejsce.

- przyznał trener Mariusz Rumak, choć jak sam wyjaśnił, plany na mecz ze Śląskiem pokrzyżowały mu nieoczekiwane absencje Afonso Sousy oraz Radosława Murawskiego. Efekt był taki, że nie bardzo było kogo wpuścić z ławki rezerwowych, by wzmocnić ofensywę, której jakość w starciu z wrocławianami, była niewystarczająca do odniesienia zwycięstwa.

Głębia składu tylko w teorii

Problemy zdrowotne to w tej chwili największe zmartwienie sztabu szkoleniowego Kolejorza. Do dyspozycji jest tylko jeden napastnik - Filip Szymczak, bo kontuzję żeber leczy nadal Mikael Ishak. W sobotę z infekcją zmagał się Radosław Murawski, więc jest wielce prawdopodobne, że we wtorek znów go zabraknie. Rumak miał plan, by w przerwie zimowej "odgruzować" Afonso Sousę. Portugalczyk nieźle trenował na zgrupowaniu w Turcji, ale po powrocie do Poznania najpierw zachorował, a potem zgłosił uraz pleców. Nie zagrał w żadnym meczu o punkty, więc przeciwko Pogoni raczej też nie będzie można na niego liczyć.