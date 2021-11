Podsumowanie sezonu wyścigowego na Torze Poznań. Nagrody wręczono na gali w salonie Porsche Centrum Poznań

Tor Poznań Track Day - Mistrzostwa Okręgu Poznańskiego PZM w Amatorskich Samochodowych Wyścigach Płaskich, impreza organizowana już od 14 lat na Torze „Poznań", to nie tylko rywalizacja z czasem i walka o cenne ułamki sekund podczas ale również miejsce gdzie pod okiem doświadczonych instruktorów każdy może stawiać swoje pierwsze kroki w motorsporcie oraz udoskonalać umiejętności jazdy wyścigowej w bezpiecznych warunkach na profesjonalnym torze wyścigowym.

Podczas Tor Poznań Track Day w ubiegłym roku zadebiutowały po raz pierwszy w Polsce długodystansowe wyścigi dla amatorów Bio-Circle TPTD 1hRace. Zwycięzcą debiutanckiego wyścigu w roku 2000 został Grzegorz Grzybowski . W mijającym sezonie udało się zrealizować dwa wyścigi długodystansowe Bio-Circle TPTD 1hRace podczas których na kolejnych stopniach podium stawali: zwycięzca pierwszej eliminacji Bio-Circle TPTD 1hRace Sławomir Miąsko, Grzegorz Kosyl i Jacek Bożkiewicz oraz zwycięzca drugiej eliminacji oraz całego cyklu długodystansowego 2021 Grzegorz Kosyl przed Michałem Jakubkiem i Pawłem Redestowiczem. Puchary oraz nagrody specjalne za zwycięstwa w tym cyklu wręczała Pani Renata Nowacka-Hopaluk - Prezes firmy Bio-Circle Surface Technology będącej Partnerem Tytularnym cyklu Bio-Circle TPTD 1hRace.

Na ostatniej edycji Tor Poznań Track Day sezonu 2021 miał również miejsce wyjątkowy, do tej pory nie rozgrywany w Polsce, debiutancki wyścig nocny NIGHT RACE, gdzie w ciemnościach zawodnicy muszą polegać tylko na tym co widzą na niewielkim fragmencie toru oświetlanego własnymi światłami oraz na kolorowych panelach świetlnych pokazywanych zamiast flag w punktach sędziowskich. Ten rodzaj ścigania dostarczył zawodnikom bardzo wielu emocji, które do tej pory były zarezerwowane dla zawodników całodobowych wyścigów na przykład wyścigu 24 Hours Le Mans. Zwycięzcą wyścigu został Maksym Plencner wyprzedzając Grzegorza Grzybowskiego i Pawła Redestowicza.