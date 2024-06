Pogrzeb Mateusza Strzelczyka. Były wioślarz Posnanii i zawodnik crossfitu zmarł nagle w wieku 31 lat. Żegnały go tłumy

Mateusz Strzelczyk w środę 12 czerwca podczas rozgrzewki przed treningiem crossfitowym źle się poczuł. Następnie stracił przytomność i miał zawał serca. Mimo długiej reanimacji nie udało się uratować jego życia.

- Pamiętam Mateusza sprzed kilkunastu lat. W naszym klubie pojawił się jako 14-latek po treningach pływackich w jednym z poznańskich klubów. W wioślarstwie przygodę ze sportem zaczyna się trochę później niż w innych dyscyplinach, więc początkujący 14-latek nie był ewenementem szkoleniowym. Poza tym miał warunki do wioślarstwa i odpowiednie przygotowanie fizyczne z treningów pływackich. Szybko więc dołączył do klubowej czołówki, a potem do juniorskich osad reprezentacji - wspominał Maciej Hoffmann, były trener Mateusza Strzelczyka w Posnanii.