Pogrzeb Wojciecha Kordy w Poznaniu. Tłumy żegnały wybitnego artystę. "Tworzyłeś muzykę, która miała zmienić świat i zmieniła"

- Zaczynałeś jako grzeczny, utalentowany po ojcu chłopiec w chórze świętej pamięci profesora Stefana Stuligrosza, by w krótkim czasie znaleźć się w świecie muzycznym, zwanym w Polsce big bitem, a tak naprawdę wszechogarniającym rock and rollem. To była muzyka, która miała zmienić świat i zmieniła. Twój pierwszy wielki przebój “Niedziela będzie dla nas” sprowadzał się do walki, chociaż o tę symboliczną niedzielę wolności. Wymieniał trudy dnia codziennego, ale chociaż niedzielę zostawiał dla nas. Niedziela była symbolem wolności