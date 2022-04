Pojawiły się nowe objawy grypy! Lekarze alarmują i zastanawiają się, dlaczego szczyt zachorowań jest zauważalny dopiero w kwietniu

– Myślę, że może być to wynik pandemii, w czasie której bardziej zwracaliśmy uwagę na koronawirusa. Do tego doszły restrykcje, w tym szczególnie maseczki, co również dawało ochronę. Teraz zostało to zniesione, dlatego sądzę, że te kontakty spowodowały, że ta grypa teraz się pojawiła – mówi lek. med. Fiedler-Łopusiewicz.

Tylko we wtorek 1/3 pacjentów przychodni „Medica Pro Familia” stanowili pacjenci infekcyjni. A w ciągu tygodnia osób chorych na grypę było kilkadziesiąt.

Wzrost zachorowań na grypę zauważalny jest także w szpitalach, a co za tym idzie, zakażenia występują również u dzieci.