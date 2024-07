Pojazd Kamena Rally Team stanął w ogniu! Jak ugasili pożar wielkopolscy rajdowcy uczestniczący w zawodach we Włoszech?

Italian Baja, czyli druga runda Pucharu Europy FIA nie zakończył się szczęśliwie dla zespołu Kamena Rally Team. Z powodu pożaru rajdówki Tomasz Białkowski i Dariusz Baśkiewicz musieli zrezygnować z dalszego udziału w Italian Baja.

Trasa Italian Baja była bardzo wymagająca. Było dużo wody, kamieni i wąskich tras pomiędzy drzewami. Pierwszy dzień poszedł zgodnie z planem całego zespołu Kamena Rally Team. Po 12 kilometrach prologu był on w TOP10 klasyfikacji generalnej. - Dawało nam to bardzo dogodny start kolejnego dnia. Trzy minuty między innymi zawodnikami to ogromny komfort, o który walczyliśmy od samego początku - mówi kierowca, Tomasz Białkowski.

Drugi dzień Italian Baja to trzy sekcje po 94,13 km każda. Pierwszy odcinek to ogromna ilość wody i co za tym szło - pierwsze trudności dla zespołu Kamena Rally Team. - Po 10 kilometrach przestała nam działać komunikacja – interkomy, nie mogliśmy ze sobą rozmawiać. Następnie padła jedna halda rajdowa, a zaraz za nią druga. To urządzenia, które mierzą nam metry, więc nawigowaliśmy intuicyjnie oraz przy pomocy systemu Stella, dostarczonego przez organizatora. Pozwoliło nam to przetrwać ten offroadowy, trudny technicznie odcinek z dużą ilością wody. Po ukończeniu go byliśmy na 5 pozycji w klasyfikacji generalnej, co prognozowało dobry wynik w następnym starcie. Tym bardziej, że mieliśmy szansę poprawić błędy i uzyskać jeszcze lepszy wynik - relacjonuje pilot, Dariusz Baśkiewicz.