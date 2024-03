Pojedynek strzelców wyborowych. W derbach Wielkopolski w pierwszym kwadransie padły cztery bramki!

Cios za cios. Trzy jedenastki w derbach Wielkopolski

W derbach Wielkopolski pomiędzy Sokołem a Notecią Czarnków nie brakowało emocji. Od samego początku zarysowała się nam przewaga gości. Przełożyło się to na rzut karny w trzeciej minucie, który pewnie wykorzystał lider klasyfikacji strzelców trzeciej ligi - Wiktor Kacprzak. Sokół po szybko wymierzonym ciosie, nie złożył broni i ruszył do ataku. Kleczewianie wyrównali po upływie czterech minut. Autorem gola został Michał Grobelny. Kolejny gol padł kilkadziesiąt sekund później i ponownie z rzutu karnego. Po raz drugi jedenastkę pewnie wykonał Wiktor Kacprzak. Prowadzenie ekipy z Czarnkowa trwało do 16. minuty. W polu karnym został sfaulowany zawodnik Sokoła - Przemysław Kita i arbiter po raz trzeci w tym spotkaniu wskazał na wapno. Najlepszy strzelec Sokoła Kleczew - Mateusz Wzięch doprowadził do wyrównania i do przerwy mieliśmy wynik remisowy.