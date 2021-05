Pokochaliśmy e-PIT-y. Przez Internet złożyliśmy rekordową liczbę zeznań. Papier do lamusa

Papierowe zeznania podatkowe powoli odchodzą do lamusa. W całym kraju 19, 6 milionów zeznań podatkowych wpłynęła w formie elektronicznej. To absolutny rekord.

- 91 proc. wszystkich deklaracji PIT za 2020 rok złożonych w Wielkopolsce to e-PIT-y - mówi Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. - Do naszych urzędów skarbowych wpłynęło ich w tym roku ponad 1,86 miliona. Tylko w powiecie poznańskim złożono łącznie ponad 643 tys. zeznań PIT za 2020 rok, z czego aż 582 tys. to PIT-y elektroniczne. W usłudze Twój e-PIT zostały przygotowane zeznania PIT-37, PIT-38 oraz PIT28 i PIT-36 dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Uwzględniono w nich m.in. ulgę na dzieci czy zwolnienie z PIT dla osób do 26. roku życia.

-Korzystały z niej osoby w każdym wieku - zwraca uwagę Spychała -Szuszczyńska. - Najmłodszy podatnik, który złożył zeznanie tą drogą miał 18 lat, najstarszy 107 - mówi rzeczniczka KAS.