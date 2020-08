Połamane drzewa i uszkodzone dachy po burzach w Wielkopolsce. Strażacy mają pełno pracy. Najwięcej zgłoszeń na południu regionu

W środę w Poznaniu obowiązuje ostrzeżenie meteorologiczne dotyczące silnych wiatrów i burz. Te pojawiły się po południu m.in. w Poznaniu i na południu Wielkopolski. Z tego powodu do akcji musieli wkroczyć też strażacy wzywani do usuwania połamanych drzew lub do pomocy przy uszkodzonych dachach.