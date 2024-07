Półfinały EURO 2024. One kibicują swoim mężczyznom podczas Mistrzostw Europy. Zobacz piękne partnerki piłkarzy półfinałowych drużyn EURO!

Kto zagra w półfinale EURO 2024?

Kiedy mecze 1/2 finału EURO 2024?

Pierwszy z dwóch meczów półfinałowych EURO 2024 rozegrany zostanie we wtorek 9 lipca na stadionie w Monachium. Naprzeciwko siebie staną reprezentacje Francji oraz Hiszpanii.

Stadion w Monachium na co dzień jest domem klubu Bayern Monachium i może pomieścić 75 tysięcy osób na trybunach. Jak można się domyślać, we wtorek podczas meczu półfinałowego pomiędzy Francją i Hiszpanią miejsca na monachijskim stadionie będą zajęte co do jednego.

Z kolei w środę 10 lipca na stadionie w Dortmundzie o przepustkę do finału EURO 2024 walczyć będą reprezentacje Anglii oraz Holandii.