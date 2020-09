Policja analizuje wypadek naszej dziennikarki - Anny Karbowniczak. Kierowca nie hamował. Uderzenie było tak mocne, że pękła szyba w busie

Profesor nie podejmuje się w tej chwili oceny, czy nasza redakcyjna koleżanka miała jakiekolwiek szanse na przeżycie, przy założeniu, że natychmiast zostałaby jej udzielona pomoc. Rodzaj uszkodzenia kręgosłupa, który miała, w teorii prowadzi do kalectwa, ale nie do natychmiastowego zgonu. Kierownik poznańskiego ZMS zaznacza jednak, że w tym konkretnym przypadku trzeba wziąć pod uwagę również inne obrażenia oraz przebieg wypadku. A okoliczności zdarzenia nie są jeszcze znane. Wątpliwości nie rozwiały wyjaśnienia zatrzymanych osób.

- Kierowca nie hamował, na drodze było żadnych śladów hamowania. W ustaleniu przebiegu wypadku pozwoli nam także analiza zapisów z Garmina dziennikarki. Dowiemy się, w którą stronę się poruszała, co będzie pomocne w odtworzenie szczegółów tragicznego wypadku – zaznacza Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

Kierowca miał podwieźć znajomych

Od busa Macieja N., którym uciekł wraz ze swoimi pasażerami, odpadło kilka elementów. To sprawiło, że policja szybko wytypowała samochody, których poszukuje. Później, dzięki nagraniom z monitoringu, udało się namierzyć numery rejestracyjne poszukiwanego opla vivaro. Po nitce do kłębka – w piątek po południu, ponad 24 godziny po tragedii, policja zatrzymała kierowcę, jego brata i mechanika, którym zarzucono pomoc w zacieraniu śladów. W sobotę na policję zgłosiła się młoda kobieta i mężczyzna, pasażerowie busa. Okazało się, że to oni w czwartek poprosili Macieja N., by podwiózł ich pod Budzyń. Krótka podróż zakończyła się tragedią i śmiercią naszej redakcyjnej koleżanki.