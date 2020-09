Policja ma nowy sposób pomocy seniorom z Poznania. Powstał specjalny numer telefonu

Pierwszy taki dyżur odbył się już we wtorek, 8 września.

Istnieje również możliwość umówienia się na indywidualne spotkanie z policjantem w siedzibie Centrum Inicjatyw Senioralnych przy ulicy Mielżyńskiego 24 w godzinach wtorkowych dyżurów. Wcześniej należy zarezerwować termin wizyty, dzwoniąc na numer 887 666 508 we wtorki w godz. 12.00-14.00.

Telefoniczny dyżur policjanta to niejedyna tego typu akcja Centrum Inicjatyw Senioralnych. W maju 2020 roku centrum uruchomiło Telefon Porad Cyfrowych. Jest to inicjatywa miasta skierowana do osób starszych, które mają problemy z korzystaniem z najnowszych technologii.

Pod specjalnym numerem telefonu: 603 489 205 pracownicy Centrum Inicjatyw Senioralnych udzielają porad cyfrowych.

Telefon Porad Cyfrowych jest czynny od poniedziałku do środy w godzinach od 10 do 14. Seniorki i seniorzy mogą uzyskać wsparcie w zakresie rozwiązywania problemów z obsługą komputera, tabletu, telefonu, smartfona lub aparatu fotograficznego.