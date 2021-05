Policja ostrzega przed oszustwem! Po Facebooku krąży informacja o zmarłych z powodu szczepionki. To fake news

Co jakiś czas na Facebooku pojawiają się fałszywe sensacyjne informacje dotyczące tematów, którymi ludzie szczególnie się interesują. Są to posty użytkowników wskazanych z imienia i nazwiska, które odsyłają do portali o nazwach wzbudzających zaufanie. Często mają one w nazwie słowa takie jak telewizja, informacja, policyjni, itp.