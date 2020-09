Policja zatrzymała podpalaczy. Powodowali pożary w Pile, bo chcieli nagrywać akcje strażaków

Wyglądało to niewinnie: jeździli za strażą pożarną i nagrywali ich akcje. Filmiki wrzucali na YouTube. To jednak im nie wystarczało. Zabytkowy budynek przy ulicy Okrzei w Pile, w którym mieściła się niegdyś Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, spłonął tylko dlatego, że już dawno nic się nie działo. Budynek spalił się w w maju 2017 roku, kiedy jego podpalacz - 21-letni dziś Daniel C. - miał 17 lat.

Co innego pożar w piwnicy kamienicy przy ulicy Popiełuszki. W tym mogli zginąć już ludzie. Tyle że sam pożar 17-letniemu Mateuszowi S., na szczęście, się nie udał - ogień nie zdołał się rozprzestrzenić. W dodatku podpalacz został rozpoznany jako osoba, która kręciła się w pobliżu piwnicy krótko przed pożarem. Zatrzymał go dzielnicowy.

Mateusz S. przyznał się do podłożenia ognia nie tylko na Popiełuszki, ale także do podpalenie zsypu w wieżowcu na Śniadeckich. Usłyszał zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób oraz mienia w wielkich rozmiarach. Grozi mu za to do 8 lat pozbawienia wolności. Na wniosek pilskiej prokuratury sąd aresztował go na trzy miesiące.