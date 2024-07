Policjanci oskarżeni o niedopełnienie obowiązków usłyszą wyrok. Sprawa ma związek z zabójstwem 21-latki w Żernikach pod Poznaniem

W marcu 2016 roku, w podpoznańskich Żernikach, doszło do tragicznego wydarzenia. 21-letnia Monika G. została zamordowana przez swojego byłego partnera. Po zabójstwie mężczyzna odebrał sobie życie. Zanim doszło do tragedii, kobieta wielokrotnie zgłaszała policji, że jest ofiarą znęcania się i prosiła o ochronę policyjną.

Proces w tej sprawie ruszył przed poznańskim sądem rejonowym w kwietniu 2018 r. W lutym tego roku doszło do znaczącego przełomu w procesie. Jeden z oskarżonych policjantów, Krzysztof W., powiedział, że to on napisał notatki, które są zawarte w aktach sprawy. Wyjaśnił przy tym, że zrobił to pod wpływem nacisków przełożonych. Później do winy przyznał się Piotr R. Powiedział, że podczas jednej z odpraw, komendant wskazał, że sprawa Moniki G. ma zostać skontrolowana przez Komendę Miejską Policji w Poznaniu.