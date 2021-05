Policjanci z Pobiedzisk przed sądem. Chodzi o mężczyznę, którego wywieźli do lasu w 2018 roku. 36-latek zmarł

Dodatkowo oskarżonemu mężczyźnie postawiono zarzut o naruszanie nietykalności cielesnej wobec 36-latka w postaci co najmniej trzykrotnego uderzenia otwartą dłonią w twarz. Podczas rozprawy ponownie nieobecna była Karolina F., tylko jej adwokat. Kobieta przyznała się do winy i okazała skruchę.

Policjanci z Pobiedzisk przyczynili się do śmierci poznaniaka?

W maju 2018 roku policjanci z Pobiedzisk otrzymali zgłoszenie o 36-latku, który leżał przy ul. Poznańskiej. Na miejsce pojechał policjant z trzyletnim stażem oraz policjantka, która służyła w policji od roku. Kiedy funkcjonariusze dotarli na miejsce, wywieźli go do lasu. Tam zostawili Piotra M., który później zmarł. Sekcja zwłok zmarłego wykazała, że bezpośrednią przyczyną śmierci był krwotok wewnątrzczaszkowy. Karolina F. i Filip S. zostali wyrzuceni ze służby. Według ojca oskarżonego, zostawiony w lesie mężczyzna sam prosił, żeby nie zawozić go do domu.