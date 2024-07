Policjanci z Poznania odzyskali zabytkowego mercedesa. Został skradziony w Niemczech

Współpraca międzynarodowa w odzyskaniu zabytku

Informacja o kradzieży dwóch zabytkowych mercedesów, do której doszło 21 kwietnia za naszą zachodnią granicą, szybko dotarła do polskich funkcjonariuszy. Podejrzenia, że przynajmniej jeden z pojazdów może znajdować się w Polsce, skierowały działania śledczych na teren naszego kraju.

Policja przykładała dużą wagę do sprawy ze względu na wartość skradzionych pojazdów oraz ich zabytkowy charakter.

Odnalezienie pojazdu na terenie Polski

Działania policjantów przyniosły efekty 30 czerwca, kiedy to na jednej z posesji w miejscowości Pecna, w gminie Mosina, odnaleziono mercedesa 230 SL. Samochód ten, pochodzący z lat 60-tych ubiegłego wieku, został szybko zidentyfikowany jako jeden z zaginionych w Niemczech.

Właściciel posesji, na której odnaleziono mercedesa, nie potrafił wytłumaczyć pochodzenia pojazdu, co dodatkowo wzmocniło podejrzenia policjantów.

Samochód miał zmienione tablice rejestracyjne i był przygotowywany do zmian cech identyfikacyjnych, co sugerowało, że sprawcy planowali jego dalszą sprzedaż. Numer vin pojazdu był już częściowo usunięty, co jest typową praktyką w celu utrudnienia identyfikacji skradzionych pojazdów.