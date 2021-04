Policjanci zatrzymali mieszkańca Koła, który miał... 2,5 kg narkotyków!

Mężczyzna był już obserwowany przez policjantów, którzy ostatecznie postanowili przeszukać należące do niego samochody i mieszkanie. Przy pomocy wyszkolonego psa, w jednym z samochodów znaleźli niewielką ilość marihuany, a w mieszkaniu – 2,5 kg narkotyków i wagę.

- 31-latka natychmiast zatrzymano, zarzucono mu posiadanie znacznej ilości środków odurzających - co jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 10 lat oraz udzielenia narkotyku osobie małoletniej, za co można spędzić w więzieniu od 6-miesięcy do 8 lat – informuje policja. - Wobec zgromadzonych dowodów i ilości zatrzymanych narkotyków, prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Skład orzekający nie miał wątpliwości co do potrzeby zastosowania tego środka zapobiegawczego. 31-latek na proces poczeka w areszcie, gdzie spędzi co najmniej najbliższe trzy miesiące.