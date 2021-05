Policjant po służbie odnalazł zaginionego mężczyznę. Był w piżamie i błąkał się w nocy po obwodnicy w Murowanej Goślinie

Do szczęśliwego odnalezienia doszło w czwartek, 13 maja. Sierż. sztab. Michał Berełkowski z Komisariatu Policji w Czerwonaku po skończonej służbie wracał do domu. Podczas powrotu na obwodnicy Murowanej Gośliny zauważył człowieka, który ubrany był w samą piżamę i błąkał się pomiędzy torowiskiem a skrzyżowaniem. Mundurowy od razu skojarzył, że może to być zaginiony 35-letni mężczyzna, który wcześniej oddalił się z pobliskiego szpitala.

