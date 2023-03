Policyjny pies pomógł schwytać włamywacza. Szybko złapał właściwy trop

Policyjny pies pomógł schwytać włamywacza

W poniedziałek, 27 marca doszło do włamania do stodoły znajdującej się na terenie gminy Ryczywół. Sprawca wszedł do środka i ukradł części do maszyny rolniczej oraz nasiona kukurydzy. Straty oszacowano na kwotę ponad 15 000 złotych.