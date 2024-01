Politechnika Poznańska była "niedopieszczona"

- Nigdy nie doświadczyliśmy specjalnego traktowania. Wręcz przeciwnie. Skoro po czterech latach nam pieniądze przyznano na końcu, to raczej nas nielubiano niż rozpieszczano

- zauważa prof. dr hab. inż. Wojciech Sumelka, prorektor ds. nauki Politechniki Poznańskiej.

Wymienia przy okazji inwestycje, które z pomocą ministerialnych dotacji zostały w Poznaniu, a z których korzystają inne poznańskie uczelnie. Jest między innymi nowy akademik na terenie kampusu Morasko, który wybudował Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, czy nowy szpital, w którym swoje laboratoria ma Uniwersytet Medyczny. Podkreśla, że to jest normalne, bo każdy uniwersytet ma obowiązek starać się o dofinansowanie do realizowanych projektów, na które inaczej nie byłoby go stać.