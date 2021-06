Politechnika Poznańska: Nowy ekologiczny kierunek w ofercie uczelni

Powrót do szkół prezentem na Dzień Dziecka. Szkoły w Poznaniu otwarte już dla wszystkich uczniów. Powrót do nauki stacjonarnej

Powrót do nauczania stacjonarnego zbiegł się w czasie z przypadającym 1 czerwca Dniem Dziecka. Chociaż dzieci powróciły do szkół dzień wcześniej, czyli 31 maja, to w wielu poznańskich placówkach postanowiono połączyć te dwie okoliczności, organizując różne atrakcje. Postawiono także na integrację uczniów i nauczycieli niż na nadrabianie materiału. Jak usłyszeliśmy, czas, który pozostał do zakończenia roku szkolnego, ma służyć zamknięciu różnych spraw i dać dzieciom możliwość pobycia ze sobą.