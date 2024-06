Polonista z Poznania rewolucjonizuje nauczanie. "Nie ufamy młodzieży" - mówi. I wydaje książkę napisaną przez uczniów OPRAC.: Paweł Antuchowski

Poznański nauczyciel języka polskiego twierdzi, że projekt ten wyszedł przypadkowo. Na co dzień namawia on swoich uczniów, aby aktywnie podchodzili do nauki. Facebook/Koń Movie

W obliczu trwającej dyskusji o rewizji kanonu lektur szkolnych, Marcin Kończewski, nauczyciel z Poznania, pokazuje, że zaufanie do młodzieży i innowacyjne metody nauczania mogą przynieść nieoczekiwane efekty. Jego uczniowie, zainspirowani nietypowym podejściem do edukacji, wydali własną książkę „Fantastyczna Harmonia”, co jest wyrazistym przykładem na to, jak edukacja może wspierać kreatywność i samodzielność wśród młodych ludzi.