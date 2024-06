Polska Euro 2024. Oto jak mieszkają piłkarze reprezentancji Polski wraz z partnerkami. Zobacz ich prywatne zdjęcia! [21.06.2024] CU

Reprezentanci Polski nie mogą narzekać na za długie wakacje. Tuż po zakończeniu sezonu ligowego wszyscy kadrowicze stawili się w Warszawie, by później wyruszyć do niemieckiego miasta Hanower. To właśnie tam reprezentacji Polski będą odpoczywać pomiędzy meczami Euro 2024. W jakich okolicznościach regenerują się na co dzień? Pod nieobecność piłkarzy zaglądamy do ich mieszkań, apartamentów oraz domów, w których żyją wraz z partnerkami. Zobacz na zdjęciach.