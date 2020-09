Polska - Niemcy U-19 1:1. Lechici pomogli, ale Dariusz Żuraw będzie miał problem. Filip Szymczak kończy mecz z golem i kontuzją

W pierwszej jedenastce na mecz z Niemcami trener Jacek Magiera wystawił trzech zawodników Lecha Poznań. Na lewej obronie wystąpił Jakub Niewiadomski, na rozegraniu Filip Marchwiński, a w ataku Filip Szymczak. Selekcjoner liczył na dobrą współpracę poznaniaków i to w pewien sposób po ich dwójkowej akcji padła pierwsza bramka. W polu karnym faulowany był Marchwiński, a jedenastkę na gola pewnie zamienił Szymczak.

W pierwszej połowie Polacy mogli się podobać, bo potrafili zagrozić bramce Niemców i dobrze prezentowali się w defensywie. Poprawnie spisywał się Niewiadomski. Marchwiński grał na dużym luzie, a u rywali było widać respekt do jego umiejętności. Pochwalić za gola należy Szymczaka, ale poznaniak także dużo pracował w defensywie i pokazywał się do gry. Dobrze to wyglądało na tle tak dobrego rywala jak Niemcy.

