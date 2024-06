Polska piłkarka w FC Barcelona! Gwiazda reprezentacji Polski zachwyca nie tylko na boisku. Tak wygląda Ewa Pajor. Zobacz zdjęcia!

W kwietniu niemiecka gazeta "Wolfsburger Allgemeine Aller-Zeitung" poinformowała, że Ewa Pajor, po dziewięciu latach, opuści VfL Wolfsburg i dołączy do FC Barcelona. Kwota transferu miała wynieść pół miliona euro, co stanowiło rekord w żeńskiej Bundeslidze. Dwa miesiące później Pajor została oficjalnie przedstawiona jako nowa zawodniczka Barcelony. Podpisała kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2027 roku.