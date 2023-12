Pomysły na spacer w woj. wielkopolskim. Gdzie warto się wybrać w weekend 9 - 10 grudnia? TOP 10 tras

W woj. wielkopolskim jest wiele ciekawych tras spacerowych. Przygotowaliśmy dla Was 10 podpowiedzi. Możecie namówić bliskich i razem odkrywać nasz region. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na spacer w woj. wielkopolskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw.

Ścieżki spacerowe w woj. wielkopolskim

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 2,65 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 14 m

Suma podejść: 93 m

Ulixes poleca tę trasę

Piesza wycieczka po terenie bunkra kolejowego w Konewce.

Trasa przyjemna na 1, 2 godzinną wycieczkę. Warto zabrać coś ciepłego bo wewnątrz jest bardzo zimno.

spacer po Kostrzynie

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 6,85 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 85 m

Suma podejść: 729 m

Kys30 poleca tę trasę Krótki spacer po Kostrzynie z Parku Miejskiego na ruiny starego miasta. Najciekawszym zabytkiem w Kostrzynie są ruiny starego miasta i Twierdzy Kostrzyńskiej. Stare miasto zostało kompletnie zniszczone pod koniec II wojny światowej, po wojnie zdecydowano, by ich nie odbudowywać. Na starym mieście wojnę przetrwał zamek, a konkretnie jego mury, które w 1969 roku zostały wysadzone w powietrze.

Nawiguj

Przygodowa Majówka w Borach Tucholskich - Dzień 2 - Wędrówka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 10,03 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 29 m

Suma podejść: 218 m

Lubimyrowery.pl poleca tę trasę na spacer Kolejny profil aktywniści - tym razem na zakończenie drugiego dnia uczestnicy majówki udali się na pieszą wędrówkę niedostępnymi lub trudnodostępnymi dla rowerów leśnymi ścierzkami Borót Tucholskich.

Rozpoczęliśmy dzień na rowerach, przesiedliśmy się w kajaki. Później znów rowery i zakończenie dnia piesza wędrówka ...

Rozpoczęliśmy dzień na rowerach, przesiedliśmy się w kajaki. Później znów rowery i zakończenie dnia piesza wędrówka ...

Opoczno

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 3,66 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 16 m

Suma podejść: 46 m

Max_c74 poleca tę trasę na spacer

Wycieczka piesza do zamku Opoczno.

Wycieczka piesza do zamku Opoczno.

Współczesna bryła zameczku niewiele ma już wspólnego ze średniowieczną królewską warownią - oprócz nazwy ze starego założenia zachowała się część piwnic i być może trzy sklepione komnaty. Jej pozbawiona zabytkowego charakteru forma stanowi dziś rażący przykład, do czego może doprowadzić rekonstrukcja oparta nie na rzetelnej analizie historycznej, lecz jedynie na wyobraźni i własnym widzimisię architekta. W gmachu mieści się siedziba Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz Muzeum Regionalne z ekspozycją historyczno-etnograficzną poświęconą Ziemi Opoczyńskiej, przedstawiającą m.in.: dawne stroje regionalne, rekonstrukcję wiejskiej chaty, ludową rzeźbę oraz malarstwo, a także przedmioty i dokumenty dotyczące początków miasta i jego rozwoju.

Zamek mimo umownej atrakcyjności warto odwiedzić będąc w okolicy, aby mieć swój pogląd co do tej budowli.

Zamek mimo umownej atrakcyjności warto odwiedzić będąc w okolicy, aby mieć swój pogląd co do tej budowli.

Nawiguj

XXVII ZIMOWY PÓŁMARATON PIESZY 25KM

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 26,44 km

Czas trwania spaceru: 6 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 88 m

Suma podejść: 1 601 m

Trasę spacerową mieszkańcom poleca Jedrula77

Sielpię od Końskich dzieli zaledwie 10 kilometrów. Ale organizatorzy XVII Zimowego Półmaratonu Pieszego dystans ten zwiększyli do 25 kilometrów. Zbigniew Gontek, kierownik biura, wyznaczył trasę, na którą w sobotni poranek wyruszyło 140 piechurów Chyba nikt tego nie żałował, ponieważ aura przypominała bardziej wczesną wiosnę niż zimę, a szlak przez koneckie lasy i wioski był bardzo malowniczy. Konecki oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego oraz Klub Turystyki Aktywnej "Pasat", organizatorzy imprezy, znakomicie przygotowali trasę. Znaki czerwonego szlaku turystycznego były odnowione, a pozostała część drogi przejrzyście oznakowana. Piechurzy wyruszyli z Sielpi w kierunku zachodnim przez Sokołówkę, Sokołów, Dziebałtów do Brodów, gdzie w centrum wioski, w pobliżu ogródka jordanowskiego zapłonęło ognisko, w którym tradycyjnie uczestnicy PTTK-owskich imprez mogli upiec kiełbaski. Można było odpocząć pod wiatą, przy drewnianych stołach po pierwszej 17-kilometrowym odcinku rajdu. Potem, między innymi przez karolinowski las, wędrowcy dotarli do Końskich.

Mętę, dzięki uprzejmości szefostwa kubu, urządziliśmy w "Kaesemku" - opowiada prezes koneckiego oddziału PTTK Wojciech Pasek. - Tam nastąpiło podsumowanie wędrówki. Wręczyliśmy dyplomy, rozlosowaliśmy nagrody - niespodzianki.

Mętę, dzięki uprzejmości szefostwa kubu, urządziliśmy w “Kaesemku” - opowiada prezes koneckiego oddziału PTTK Wojciech Pasek. - Tam nastąpiło podsumowanie wędrówki. Wręczyliśmy dyplomy, rozlosowaliśmy nagrody - niespodzianki.

Solankowa trasa rekreacyjna

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,17 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 8 m

Suma podejść: 13 m

Trasę dla spacerowiczów poleca Wssz

Idealne na spacer

Idealne na spacer

Muzeum Pierwszych Piastów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 9,55 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 12 m

Suma podejść: 86 m

Max_c74 poleca tę trasę

Wycieczka piesza do Muzeum Pierwszych Piastów w Dziekanowicach. Unikatowa rekonstrukcja XIX-wiecznej wsi wielkopolskiej, dworu i folwarku. Przykłady budownictwa z terenów historycznej Wielkopolski (od XVII po XX w.), typowy układ wsi, kompletne wyposażenie domostw i dekoracja wnętrz z oryginalnym umeblowaniem, sprzętami gospodarstwa domowego, narzędziami rękodzielniczymi i maszynami rolniczymi. W kościele z Wartkowic (z 1719 r.) okolicznościowe dekoracje związane z rokiem liturgicznym i tradycja ludowa.

Nawiguj

Oborniki Śląskie - Ligota Piękna

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 16,27 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 145 m

Suma podejść: 748 m

Darzbor poleca tę trasę na spacer Z Obornik Śląskich przez Lasy Wilczyńskie, Ozorowice, Strzeszów do Ligoty Pięknej. Trasę zakończyłem w rejonie budowy trasy szybkiego ruchu. Nie wiadomo, czy po zakończonej budowie będzie można tędy przejść do Ligoty Pięknej.

Nawiguj

Włocławek

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 19,03 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 138 m

Suma podejść: 2 499 m

Suma zejść: 2 478 m Wielogorski poleca tę trasę

Spacer przez Włocławek, przejazd komunikacją miejską na Tamę we Włocławku i powrót na dworzec PKP.

Szlakiem Kazimierskich Spichlerzy

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 6,16 km

Czas trwania spaceru: 30 min.

Przewyższenia: 113 m

Suma podejść: 354 m

Suma zejść: 323 m Spacerowiczom trasę poleca KazimierzDolny Trasa prosta, płaska, można ją pokonać pieszo lub rowerem. Z powodzeniem możemy zabrać ze sobą małe dzieci.

Kazimierskie Spichlerze zbudowa wzdłuż Wisły na przełomie XVI i XVII wieku, jako magazyny handlowe w czasach gdy, żegluga rzeczna kwitła a Kazimierz przeżywał gospodarczy Renesans.

Z rynku kierujemy się z biegiem Wisły ul. Puławską aż do jej końca, gdzie wchodzimy na bulwa wiślany i kierując się w górę Wisły na 3-kilometrowy spacer, podczas którego będziemy mogli podziwiać nie tylko bogato zdobione kazimierskie spichlerze, ale także przepiękną panoramę Małopolskiego Przełomu Wisły i całego Miasteczka. Powrót na rynek willową ulicą Krakowską.

Nawiguj

Spacerowanie - korzyści

Spacerowanie przynosi wiele korzyści dla ciała i umysłu. Podczas wszelkich aktywności uwalniają się hormony szczęścia, czyli endorfiny i serotonina. Dlatego ruch pomaga w zwalczaniu stresu i napięcia. Takie korzyści dostarczy Ci nie tylko siłowania, bieganie, czy inny sport, ale również regularne spacerowanie.

Chodzenie na spacery może pomóc w walce ze zbędnymi kilogramami. Podczas chodzenia angażujemy wiele mięśni, które pracują i spalają kalorie. Dlatego regularne spacerowanie może pomóc Ci w zgubieniu zbędnych kilogramów. Im więcej ruchu, tym większe zapotrzebowanie kaloryczne. Dlatego osoby, które dużo się ruszają i uprawiają sport, mogą więcej jeść bez efektu tycia. Jeśli chcesz poznać swoje zapotrzebowanie kaloryczne, w Internecie znajdziesz wiele kalkulatorów, które pomagają je wyliczyć. WHO podaje, że dzienna ilość kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 a 8 000 kroków. Natomiast u osób z przewlekłymi chorobami dawka wynosi od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Spacerowanie obniża ciśnienie krwi i zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób przewlekłych. Regularne spacery mają zbawienny wpływ na układ krążenia. Zmniejsza się ryzyko wystąpienia żylaków czy pajączków.

Jak widzisz spacerowanie przynosi wiele korzyści zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Jeśli jesteś ciekaw, ile kroków dziennie robisz, możesz zaopatrzyć się w zegarek z funkcją liczenia kroków.

Pieszo po Wielkopolsce. Co najbardziej warto zobaczyć?

Wielkopolska to historycznie najstarsza część państwa polskiego. Na miłośników wycieczek czekają tu zabytki z zamierzchłej przeszłości, związane z panowaniem Piastów, jak słynne Drzwi Gnieźnieńskie, bazylika archikatedralna w Poznaniu, ale też zrekonstruowane grodziska w Grzybowie i Pobiedziskach. Jeśli wolicie zwiedzać raczej zabytki innej natury niż tylko kościoły, zamki i grody, wyruszcie na wyprawę po wielkopolskim szlaku budowli drewnianych. Zaprowadzi was nie tylko do pięknych i nastrojowych kościółków, ale też np. do zabytkowych wiatraków, które można oglądać np. w Osiecznej, Śmiglu i Dziekanowicach. Entuzjaści natury mają w Wielkopolsce wiele tras do wyboru na wycieczki i spacery. W samym Wielkopolskim Parku Narodowym wytyczono ok. 85 km pieszych szlaków. Dobrym miejscem na spacer jest też unikalne arboretum w Kórniku, gdzie na niedużej przestrzeni możecie oglądać wiele rodzimych i tropikalnych roślin, a także zwiedzić słynny zamek. Wycieczki piesze można sobie urozmaicić przejażdżką kolejką wąskotorową – takie usługi świadczy np. Średzka Kolej Powiatowa. Dodatkowo w Wolsztynie działa jedna z ostatnich w Europie parowozowni, gdzie nadal zabiera się turystów na wycieczki pociągami ciągniętymi przez klasyczne stare lokomotywy. To prawdziwa turystyczna gratka dla całej rodziny.

