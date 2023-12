Pomysły na spacer w woj. wielkopolskim. Gdzie wybrać się w weekend 16 - 17 grudnia? TOP 10 tras

W woj. wielkopolskim jest sporo ciekawych ścieżek spacerowych. Zebraliśmy dla Was 10 propozycji. Możecie namówić znajomych lub rodzinę i wspólnie poznawać nasz region. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na spacer w woj. wielkopolskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw.

Ścieżki spacerowe po woj. wielkopolskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras na spacer w woj. wielkopolskim, które inni wypróbowali. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 16 grudnia w woj. wielkopolskim ma być od 2°C do 3°C. Nie powinno padać. W niedzielę 17 grudnia w woj. wielkopolskim ma być od 3°C do 5°C. Nie powinno padać. 🌳 Trasa spacerowa: Prawą stroną Wisły Początek trasy: Rydzyna

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 12,2 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 69 m

Suma podejść: 145 m

Suma zejść: 76 m Spacerowiczom trasę poleca Fotoimpresje Dzisiejsza wycieczkę rozpoczęliśmy na Rondzie Żaba i przeszliśmy sobie ulicami Warszawskiej Pragi a zakończyliśmy na ul Krakowskie Przedmieście już na lewym brzegu rzeki.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Trasa biegu Tower Triathlon pierwsza z dwóch pętli Początek trasy: Bojanowo

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 2,53 km

Czas trwania spaceru: 35 min.

Przewyższenia: 36 m

Suma podejść: 101 m

Suma zejść: 76 m Spacerowiczom trasę poleca Mag.blacha Pierwsza z dwóch pętli trasy biegowej Tower Triathlon.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Krzyki Początek trasy: Mikstat

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 6,55 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 41 m

Suma podejść: 709 m

Suma zejść: 723 m Wielogorski poleca tę trasę

Ciekawe i nietypowe wille na Krzykach

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Ścieżka Poetów Początek trasy: Rakoniewice

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 10,53 km

Czas trwania spaceru: 1 min.

Przewyższenia: 18 m

Suma podejść: 40 m

Suma zejść: 40 m Spacerowiczom trasę poleca Marsch

Trasa średniej trudności, postaci pętli o długości 9,6 kilometra. Początek trasy w okolicy romańskiego kościoła św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, w Cychrach. Stamtąd prowadzi do wschodniego końca wsi i tuż za ostatnim domem skręca w lewo, w stronę widocznego w oddali lasu, na skos przez łąki. Tam, gdzie droga styka się z lasem, udaje się odszukać Ścieżkę Poetów (Poetenweg) - leśny dukt, prowadzący dębową alejką. Dzisiaj dębów już wycięte, ciągle jednak czytelne są odziomki pniaków. Ścieżka prowadzi na Pagórek Poetów, czy jak kto chce – na Pagórek Uniesień (poetyckich) i przed 1945 rokiem nazywał się Poetensteig. W masywie pagórka odkryto i przebadano cmentarzysko kultury łużyckiej.

Potem ustawiono kamień, nazwany Trzygłów (Trygław). Za pagórkiem Ścieżka Poetów wiedzie do ruin leśniczówki w sąsiedztwie Wydrzego Stawu, żeby drogą gruntową skręcić w prawo do widocznego wkrótce

Bogusławia. Tak kończy się wędrówka północnym ramieniem pętli Ścieżka Poetów. Można umówić się, że ktoś na nas czeka i odwiezie nas do domu, albo kontynuować wędrówkę południowym ramieniem pętli, które bardzo łagodnie wychodzi wśród domostw Bogusławia

na pola Cychr. Droga początkowo gruntowa, w okolicach widocznej w oddali fermy (chlewni) ma nawierzchnię z płyt betonowych.

Tą drogą dochodzimy do samych Cychr, żeby zakończyć wyprawę.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Strzelce Krajeńskie, miejskie mury obronne Początek trasy: Lwówek

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 2,33 km

Czas trwania spaceru: 39 min.

Przewyższenia: 7 m

Suma podejść: 17 m

Suma zejść: 18 m Trasę dla spacerowiczów poleca Max_c74 Mury obronne w Strzelcach Krajeńskich otaczają pełnym pierścieniem teren starego miasta, nadając mu kształt zbliżony do okręgu. W obrębie średniowiecznego miasta zachowała się historyczna sieć komunikacyjna, z centralnie usytuowanym rynkiem, ulicami przecinającymi się pod kątem prostym i ulicą ciągnącą się pierścieniem równolegle do obwarowań miejskich. Mury o łącznej długości 1640 m są podzielone na proste odcinki różnej długości (od 27 do 56 m), rozdzielone trzydziestoma sześcioma czatowniami. W części wschodniej murów jest zlokalizowana brama Młyńska, w części północno-zachodniej - Baszta Więzienna. Równolegle do obwarowań przebiega ulica, która tworzy zewnętrzny pierścień wokół starego miasta. Przestrzeń między ulicą a murami zajmują głównie współczesne budynki z ogrodami i miejskie zieleńce. Mury wzniesiono z nieobrobionych i łamanych kamieni polnych, które układano warstwami grubości 60-120 cm, wyrównywano okrzeskami kamiennymi i spajano zaprawą wapienną. Wnętrze wypełniono gruzem kamiennym spojonym zaprawą. U podstawy mury mają grubość ok. 160 cm. Najwyższy zachowany odcinek ma wysokość 850 cm.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Kazimierz Dolny Początek trasy: Rydzyna

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 2,16 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 92 m

Suma podejść: 208 m

Suma zejść: 185 m Deiv poleca tę trasę Początki osady sięgają XI wieku.Urokliwe miasteczko z pięknym rynkiem, dużo zabytkowych kamienic. Warto tam się wybrać.

Nawiguj

Idealne na spacer

🌳 Trasa spacerowa: Zoo Wrocław Początek trasy: Miejska Górka

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 7,36 km

Czas trwania spaceru: 6 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 44 m

Suma podejść: 932 m

Suma zejść: 931 m Trasę dla spacerowiczów poleca Marek79

Wypad rodzinny z znajomymi do Zoo.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: ZIELONKA CHALLENGE 75+ K Początek trasy: Buk

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 70,79 km

Czas trwania spaceru: 23 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 76 m

Suma podejść: 670 m

Suma zejść: 675 m Spacerowiczom trasę poleca KaPe ZIELONKA CHALLENGE 2018

Dystans 75+ km

Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka „75+ km”: Z Owińsk przez Dziewiczą Górę, Ludwikowo, do Tuczna następnie południową stroną wokół jezior Stęszewskiego i Wronczyńskiego Dużego do Wronczyna, dalej północną stroną w/w jezior w kierunku Czernic, Zielonki, przez Dąbrówkę Kościelną, Niedźwiedziny, Sławicę, Dzwonowo, Głęboczek, Zielonkę, Kamińsko, Rakownię, Bolechowo, Trzaskowo, Potasze i wspólny powrót do mety w Owińskach.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Pętla Strachocińska Początek trasy: Miejska Górka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 13,76 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 23 m

Suma podejść: 211 m

Suma zejść: 206 m Trasę dla spacerowiczów poleca Jac.wos

Bieg rozpoczynamy z pętli tramwajowej na Sepolnie. Kierujemy się prosto wzdłuż ulicy Mickiewicza do mostu Swojszyckiego. Przed mostem przechodzimy przez pasy i wbiegamy na groblę Kanałową. Docieramy do mostu Bartoszowickiego, którym przedostajemy się na drugą stronę kanału Powodziowego. Przebiegamy przez kładkę Raczyńską nad kanałem Żeglugowym przy śluzie Bartoszowice. Biegniemy wzdłuż betonowego ogrodzenia by po minucie skręcając w lewo znaleźć się na grobli Łanieskiej. Po następnych 500m skręcamy w prawo. Poruszamy się wzdłuż metalowej zapory a następnie koroną grobli. W pobliżu Koscioła skręcamy w prawo na groblę Janowicko-Swojczycką, poruszając się którą obiegamy Las Strachociński znajdujący się po naszej lewej stronie. Tereny te to tak zwane Grądy Odrzańskie. Jest to specjalny obszar ochrony ptaków. Gniazdują tu : bielik, kania czarna, kania ruda i bączek. Las Strachociński zajmuje obszar około 200 hektarów: ok 140 hektarów to drzewostan a pozostałe to łąki. Najstarsze drzewa mają 130-170 lat. Teren ten zamieszkuje 4 gatunki gadów i 9 gatunków płazów, spotkać tu można lisy, dziki, sarny, bobry, kuny. W okolicy rośnie czosnek naturalny. Przez las przepływa rzeczka Piskorna dzieląca go na części. Z lasem związana jest też legenda o smoku Strachocie.

Poruszając się groblą mijamy zabudowania Strachocina i nowo powstałe osiedla na Wojnowie. Grobla powraca w Łanach w bliskie sąsiedztwo Odry. Skręcamy w prawo na brukową drogę, która po chwili kończy się i przechodzi w zwykły polny dukt. Patrząc w lewo na przeciwnym brzegu Odry leży Trestno. Polną drogą wzdłuż rzeki, mając las po prawej stronie wracamy do grobli Łanieskiej. Wbiegamy po prostej na groblę i docieramy do kładki Raczyńskiej. Za kładką skręcamy od razu w prawo i groblą Folwarczną pomiędzy kanałami Żeglugowym i Powodziowym docieramy do mostu Swojszyckiego. Przebiegamy w lewo przez most, przechodzimy przez pasy i wzdłuż ulicy Mickiewicza dobiegamy na pętlę tramwajową.

Trasa ze względu na swoją bliskość centrum Wrocławia i dobry dojazd jest doskonałą alternatywą dla tych, którym znudziło się bieganie po Wrocławskich parkach,ulicach i wałach. Po krótkim biegu znajdujemy się poza Wrocławiem mijając piękny las. Po opadach deszczu należy jednak odpuścić pokonywanie części trasy wzdłuż Odry od Łanów do grobli Łanieskiej, ponieważ robi się błoto. Trasa ma kilka wariantów: skręcając w prawo do lasu po przebiegnięciu 4900m lub 6200m uzyskujemy trasy liczące odpowiednio 9km i 11km. Wycieczka doskonale nadaje się na rower.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Leśnica - Złotniki - spacer Początek trasy: Bojanowo

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 6,56 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 65 m

Suma podejść: 888 m

Suma zejść: 893 m Spacerowiczom trasę poleca Wielogorski Park Leśnicki - Park Złotnicki - Złotniki

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Korzyści wynikające ze spacerowania

Spacerowanie przynosi wiele korzyści dla ciała i umysłu. Podczas wszelkich aktywności uwalniają się hormony szczęścia, czyli endorfiny i serotonina. Dlatego ruch pomaga w zwalczaniu stresu i napięcia. Takie korzyści dostarczy Ci nie tylko siłowania, bieganie, czy inny sport, ale również regularne spacerowanie.

Chodzenie na spacery może pomóc w walce ze zbędnymi kilogramami. Podczas chodzenia angażujemy wiele mięśni, które pracują i spalają kalorie. Dlatego regularne spacerowanie może pomóc Ci w zgubieniu zbędnych kilogramów. Im więcej ruchu, tym większe zapotrzebowanie kaloryczne. Dlatego osoby, które dużo się ruszają i uprawiają sport, mogą więcej jeść bez efektu tycia. Jeśli chcesz poznać swoje zapotrzebowanie kaloryczne, w Internecie znajdziesz wiele kalkulatorów, które pomagają je wyliczyć.

WHO podaje, że dzienna ilość kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 a 8 000 kroków. Natomiast u osób z przewlekłymi chorobami dawka wynosi od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Spacerowanie obniża ciśnienie krwi i zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób przewlekłych. Regularne spacery mają zbawienny wpływ na układ krążenia. Zmniejsza się ryzyko wystąpienia żylaków czy pajączków.

Jak widzisz spacerowanie przynosi wiele korzyści zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Jeśli jesteś ciekaw, ile kroków dziennie robisz, możesz zaopatrzyć się w zegarek z funkcją liczenia kroków.

Pieszo po Wielkopolsce. Co najbardziej warto zobaczyć?

Wielkopolska to historycznie najstarsza część państwa polskiego. Na miłośników wycieczek czekają tu zabytki z zamierzchłej przeszłości, związane z panowaniem Piastów, jak słynne Drzwi Gnieźnieńskie, bazylika archikatedralna w Poznaniu, ale też zrekonstruowane grodziska w Grzybowie i Pobiedziskach. Jeśli wolicie zwiedzać raczej zabytki innej natury niż tylko kościoły, zamki i grody, wyruszcie na wyprawę po wielkopolskim szlaku budowli drewnianych. Zaprowadzi was nie tylko do pięknych i nastrojowych kościółków, ale też np. do zabytkowych wiatraków, które można oglądać np. w Osiecznej, Śmiglu i Dziekanowicach. Entuzjaści natury mają w Wielkopolsce wiele tras do wyboru na wycieczki i spacery. W samym Wielkopolskim Parku Narodowym wytyczono ok. 85 km pieszych szlaków. Dobrym miejscem na spacer jest też unikalne arboretum w Kórniku, gdzie na niedużej przestrzeni możecie oglądać wiele rodzimych i tropikalnych roślin, a także zwiedzić słynny zamek. Wycieczki piesze można sobie urozmaicić przejażdżką kolejką wąskotorową – takie usługi świadczy np. Średzka Kolej Powiatowa. Dodatkowo w Wolsztynie działa jedna z ostatnich w Europie parowozowni, gdzie nadal zabiera się turystów na wycieczki pociągami ciągniętymi przez klasyczne stare lokomotywy. To prawdziwa turystyczna gratka dla całej rodziny.

Wideo Inwestycje w powiecie