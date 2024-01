Ponad 2 tysiące prób samobójczych dzieci i młodzieży do 18. roku życia w 2023 roku. W Wielkopolsce niepokojący wzrost

- wyjaśniła.

Marek Sternalski, poznański radny i przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania powiedział, że miasto od 2022 roku rozpoczęło dyskusję i działania, które zaowocowały zwiększeniem się grupy pedagogów i psychologów wspierających szkoły. Jednak - jak zauważył - to nadal nie wystarcza.

- Jak mówią specjaliści, nie chodzi o to, by ktoś poszedł raz do psychologa czy pedagoga w szkole. Ważne jest, by uczeń miał zapewnioną całą ścieżkę wyjścia z trudnej sytuacji, w której się znalazł. Do tego potrzebna jest kompleksowa współpraca szkoły i poradni pedagogicznej lub psychologicznej, a czasami wiąże się to z leczeniem na psychiatrii