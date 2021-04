Ponad tysiąc ochotników sprzątało brzegi Warty. Tegoroczna akcja odbyła się po raz siódmy. Uczczono pamięć podróżnika Aleksandra Doby

Fotopułapki mają być sposobem na śmieciarzy w Kościelnej Wsi. Tymczasem powstało nowe dzikie wysypisko [ZDJĘCIA]

W Kościelnej Wsi w pobliżu granicy z Kaliszem, co jakiś czas powstają nowe wysypiska śmieci. Do tej pory tylko raz udało się znaleźć śmieciarza, ale jest szansa, że w przyszłości się to zmieni. Sposobem na dzikie wysypiska mają być zakupione z inicjatywy miejskiego radnego fotopułapki.