Popularna sieć wprowadza wózki sklepowe dla psów. Testują je w Poznaniu!

Auchan w Poznaniu wprowadza wózki dla psów!

Dostępne są wózki przystosowane do psów o wadze do 10 kg oraz do 25 kg, co pozwala na wygodne zakupy w towarzystwie czworonogów. Firma zwraca szczególną uwagę na higienę i bezpieczeństwo, dlatego po każdym użyciu wózka przeprowadzana jest jego dezynfekcja, a mata, którą jest wyściełany, jest czyszczona.