"Porozmawiajcie" akcją Miasta Poznań, która ma przeciwdziałać problemom psychicznym dzieci i młodzieży spowodowanych pandemią i izolacją

Rekrutacja do przedszkoli w Poznaniu: Twoje dziecko zostało przyjęte do placówki? Rodzicu, nie przegap ważnego terminu

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2020 wpłynęło 4 975 wniosków o przyjęcie nowego kandydata. Aż 4 601 dzieci zostało zakwalifikowanych do wybranej placówki. Rodzice właśnie tych dzieci mają teraz potwierdzić wolę zapisu swojego malucha do przedszkola. Mają zrobić to do 21 kwietnia.