Posłanka Lewicy Katarzyna Kretkowska o projektach ustaw w zakresie prawa pracy i praw pracowniczych

- Klub lewicy jest bardzo pracowity pod względem prawa pracy i praw pracowniczych. Zgłaszamy bardzo dużo projektów ustaw, najwięcej spośród wszystkich klubów w Sejmie, średnio co tydzień zgłaszamy nowy projekt i w dużej mirze są to właśnie kwestie społeczne, związane m.in. z prawem pracy. Złożyliśmy projekty ustaw, niektóre z nich zostały przyjęte, a inne czekają na uchwalenie wtedy, kiedy znajdzie się większość. Jeśli nie w tej kadencji, to będą gotowe na kolejną, kiedy mam nadzieję, że będziemy rządzić, albo przynajmniej współrządzić. Niektóre z tych projektów przeszły, dobrze, że są złożone i będziemy o nie walczyć.