Co jest najtrudniejsze w driftowaniu autem?

Przede wszystkim utrzymanie precyzyjnej jazdy poślizgami. Trzeba pamiętać, czym jest drifting. To nie jest ślizganie się i palenie gumy, tylko precyzyjna oraz powtarzalna jazda poślizgami. To żebyśmy przy prędkości 170 km/h, którą mamy przy inicjacjach, utrzymali ten poślizg wymaga naprawdę dużej ilość godzin poświęconych treningowi w samochodzie.

Dostajesz wiadomości od kobiet zainspirowanych twoją działalnością?

Tak mam wiele takich kobiet. Wiele z nich pobudowało samochody do driftingu. Jedna dziewczyna jeździ w zawodach. Sporo kobiet jeździ, niestety nie tak dużo z nich chce przystąpić do zawodów. Pytam je, dlaczego? One po prostu boją się hejtu. To strasznie przykre. Wielokrotnie staram się tłumaczyć na swoim przykładzie, że piszą to ludzie sfrustrowani. Takie osoby nie powinny na nas wpływać oraz na nasze marzenia. Nadal namawiam dziewczyny do startu w zawodach. Jest ich naprawdę sporo.