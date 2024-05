Potrzebowała okulisty. Cztery godziny jeździli między oddziałami. Szpital w Poznaniu wprowadza pacjentów w błąd?

- Ubolewamy nad faktem, że nasi pacjenci byli zmuszeni do dyskomfortu związanego z przemieszczaniem się między placówkami podczas udzielania świadczeń. Jako szpital dążymy do tego, by opieka nad naszymi pacjenci była optymalna. Pragniemy jednakże zauważyć, że pacjenci wymagający pomocy nagłej, powinni zgłaszać się w pierwszej kolejności do szpitalnych oddziałów ratunkowych (które wykonują wspomniany triage) bądź - w przypadku naszego Szpitala przy ul. Grunwaldzkiej 55 - do Izby Przyjęć (SOR zacznie funkcjonować od 1 czerwca). Chcielibyśmy także zauważyć, że nasz szpital przy ul. Szamarzewskiego takiej funkcji nie pełni - odpowiada Bartosz Sobański, rzecznik szpitala.