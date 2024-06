Poważny wypadek na trasie z Poznania do Biedruska. Zderzyły się cztery samochody. Są ranni Justyna Piasecka

We wtorek między Poznaniem a Biedruskiem zderzyły się cztery samochody. Fot. Spotted MPK Poznań/FB

Do poważnego wypadku doszło we wtorek, 25 czerwca na drodze z Poznania do Biedruska. Zderzyły się tam cztery samochody. Są ranni.