Poważny wypadek pod Środą Wielkopolską. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami

Wypadek na DK11 pod Środą Wielkopolską

Jak wynika ze wstępnych informacji, do wypadku na drodze krajowej nr 11 pod Środą Wielkopolską w okolicy miejscowości Miąskowo doszło około godz. 10.00. W zdarzeniu brały udział dwa samochody osobowe - seat oraz opel.

Osobówkami podróżowały trzy osoby mieszkaniec powiatu średzkiego, mieszkanka powiatu jarocińskiego oraz mieszkaniec powiatu poznańskiego. Na miejscu pracują służby ratownicze - strażacy, ratownicy medyczni, a także policjanci. Lądował również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Ranni trafili do szpitali

Wszystkie trzy osoby podróżujące samochodami osobowymi biorącymi udział w wypadku pod Środą Wielkopolską odniosły obrażenia i zostaną przetransportowane do szpitali. Mężczyźni zostaną przewiezieni karetkami do Środy Wielkopolskiej i Wrześni, kobieta najprawdopodobniej śmigłowcem zostanie przetransportowana do szpitala w Poznaniu.