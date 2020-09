Powrót do szkół w Wielkopolsce. Wrzesień wielką próbą - nauka stacjonarna, bez maseczek, ale z dystansem i płynem do dezynfekcji

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi GIS w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem w szkole dyrektor powinien złożyć wniosek do Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego o wydanie opinii w sprawie zmiany trybu nauczania. Sanepid przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne, po czym wydaje opinie w sprawie zmiany trybu nauczania.

By przygotować się do tych scenariuszów, wielkopolski kurator oświaty zorganizował webinarium dla dyrektorów szkół i placówek województwa wielkopolskiego oraz narady w delegaturach. Zaplanowane są kolejne 34 spotkania, w których udział weźmie 1442 dyrektorów.

To, czy szkoły będą przestrzegać zasad sanitarnych, a nauka będzie przebiegać normalnie monitorować będą wizytatorzy z Kuratorium Oświaty. - Wizytatorzy w pierwszej kolejności mają służyć wsparciem dla dyrektorów, ponieważ to nie jest łatwy powrót do szkół - mówi Zbigniew Talaga, p.o. wielkopolskiego kuratora oświaty.