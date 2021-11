Powrót nauki zdalnej: coraz więcej zamykanych szkół. Minister Czarnek podpisał rozporządzenie w sprawie powrotu nauki zdalnej Sylwia Rycharska

Czwarta fala pandemii koronawirusa nabiera tempa, bo od dłuższego czasu obserwujemy wzrost zakażeń koronawirusem. W czwartek 18 listopada IV fala w Polsce osiągnęła najwyższy wynik - prawie 25 tys. nowych przypadków. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w Polskim Radiu powiedział, że jest to wzrost o 30 proc. względem minionego poniedziałku. Przyznał jednak, że wynik nie stanowi odzwierciedlenia sytuacji epidemiologicznej w kraju, bo mamy za sobą cztery dni wolne od pracy. Czy szkoły mogą spodziewać się powrotu nauki zdalnej w grudniu? Waldemar Wylegalski

Czy nauka zdalna wróci do szkół jesienią 2021 roku? To pytanie zadaje sobie wielu rodziców i nauczycieli, a przede wszystkim uczniów. W środę, 24 listopada poziom zakażeń osiągnął już blisko 29 tys. Minister edukacji i nauki, Przemysław Czarnek stanowczo zaznacza, że rząd chce utrzymać naukę stacjonarną jak najdłużej, jednak apeluje do szczepień oraz przestrzegania zasad sanitarnych. Z kolei wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski powiedział, że szkół w trybie zdalnym i hybrydowym będzie więcej, ale pomimo tego rząd nie przewiduje wprowadzenia nauki zdalnej. Szef resortu edukacji w piątek 12 listopada podpisał rozporządzenie wprowadzające możliwość przejścia na zdalne nauczanie w powiatach przy granicy z Białorusią. Natomiast w Wielkopolsce w piątek 26 listopada zamkniętych było 40 placówek oświatowych, a blisko 64 tys. uczniów uczyło się z domu. Czy w grudniu 2021 roku nastąpi powrót nauki zdalnej w szkołach? Żaden scenariusz nie jest wykluczony, a w Wielkopolsce kolejne klasy przechodzą na nauczanie online. - Widzimy jednak, że tych nowych przypadków zakażeń codziennie przybywa i jest ich bardzo dużo. Dlatego też obawiam się, że być może już w grudniu ta nauka zdalna wróci. Mam jednak nadzieję, że będzie odbywać się to regionalnie i wierzę, że do stycznia ta czwarta fala się uspokoi i po feriach będziemy mogli wszyscy wrócić do szkół - mówi Dominika Naworska, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Poznaniu.