Powrót nauki zdalnej w grudniu 2021? Oto scenariusze: szkoły ponadpodstawowe i podstawowe. Minister Niedzielski o nauce zdalnej 30.11.2021 Nicole Młodziejewska

Wzrost liczby zakażeń koronawirusem w wielu szkołach, chociażby częściowo, doprowadził do wprowadzenia nauki zdalnej. Z tego powodu obawy nadal nie minęły i wciąż wiele osób zastanawia się co dalej z nauką zdalną. Minister edukacji Przemysław Czarnek zapewnia, że chce utrzymać naukę stacjonarną jak najdłużej, jednak wciąż podkreśla, że ministerstwo jest przygotowane na wszystkie scenariusze. A jak nauczanie zdalne postrzegają sami dyrektorzy szkół? Czy nauka zdalna powinna wrócić w grudniu 2021?

Nauka zdalna powróci w grudniu 2021? To pytanie, które zadają sobie uczniowie, nauczyciele i rodzice. Wszystko z powodu lawinowego wzrostu zachorowań koronawirusem i zbliżającego się szczytu IV fali epidemii w Polsce. 12 listopada 2021 minister Czarnek podpisał rozporządzenie o powrocie nauki zdalnej, ale tylko na ograniczonym obszarze znajdującym się przy granicy z Białorusią. Minister edukacji Przemysław Czarnek zapewnia, że chce utrzymać naukę stacjonarną jak najdłużej, jednak wciąż podkreśla, że ministerstwo jest przygotowane na wszystkie scenariusze. A jak nauczanie zdalne postrzegają sami dyrektorzy szkół? W niektórych szkołach część klas już teraz przeszła na nauczanie zdalne, bo cały czas rośnie liczba zachorowań wśród uczniów. W innych dyrektorzy zastanawiają się nad nauką w formie hybrydowej, a w kolejnych sytuacja covidowa jest na razie pod kontrolą. Jakie scenariusze na temat nauki zdalnej w 2021 roku przewidują dyrektorzy szkół? Czy powrót nauki zdalnej w grudniu 2021 to najbardziej prawdopodobny scenariusz? Od kiedy powinna wrócić nauka zdalna? Wszystkie informacje znajdziesz w naszej galerii. Co o nauce zdalnej sądzi minister zdrowia Adam Niedzielski?