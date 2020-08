Powrót uczniów do szkół: Nauki hybrydowej od września w szkołach w Poznaniu nie będzie? Sanepid: Nie mamy podstawy na taką zgodę

Dyrektorzy wielu poznańskich szkół średnich przygotowują się do rozpoczęcia we wrześniu 2020 nauki hybrydowej, czyli mieszanej. O takim rozwiązaniu mówi m.in. Andrzej Kaczmarek, dyrektor Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu.

- Na początku września każda klasa w szkole będzie miała zajęcia co drugi tydzień. Nauczyciele natomiast wszyscy będą przychodzić do pracy. Połowa, by prowadzić zajęcia w klasach, druga - by prowadzić zajęcia zdalne - mówi dyrektor.

Nauka hybrydowa? Potrzebna zgoda sanepidu

Jednak zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej, aby dyrektor mógł realizować naukę hybrydową konieczna jest zgoda organu prowadzącego oraz sanepidu. Wydział Oświaty w Poznaniu zapowiedział kilka dni temu, że władze miasta rekomendują hybrydową naukę w szkołach średnich, zaznaczając jednak, że decyzja o jej wprowadzeniu zależała będzie od dyrektora szkoły w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.