Powrót ważnego zawodnika do składu Lecha Poznań. Może zadecydować o wyniku derbów. Przewidywany skład Kolejorza na mecz z Wartą Poznań Bartosz Kijeski

Przed nami 33. spotkanie pomiędzy Lechem Poznań a Wartą Poznań. Będzie to ostatni mecz poznańskich ekip przed zbliżającą się przerwą na mecze reprezentacji. Zarówno Kolejorz, jak i Zieloni mają ogromną chrapkę na zwycięstwo. obie ekipy mają również coś do udowodnienia swoim kibicom. Podczas piątkowego meczu w składzie Lecha nie będzie wielkich rewolucji w składzie. Pozostają Ci sami nieobecni. Co więcej, do składu powraca jeden gracz, który odpokutował karę czterech żóltych kartek. Sprawdźcie przewidywany skład Kolejorza na mecze z Wartą Poznań.