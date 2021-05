"Powrót z hukiem", czyli wyjątkowa parada motocykli we Wronkach. Na ulice miasta wyjechały stalowe rumaki. Zobacz zdjęcia

Konwencja Lewicy. "Pięć filarów lewicowej Recepty dla Polski"

- Zdrowie, Opieka, Edukacja, Praca i Klimat. Oto pięć filarów lewicowej Recepty dla Polski. Pięć obszarów, od których powinniśmy zacząć działać. A to wszystko w jednym celu. By Polska stała się lepszym miejscem do życia - powiedziała Joanna Scheuring-Wielgus otwierając w niedzielę konwencję programową Lewicy.