Pożar składowiska odpadów sztucznych w powiecie krotoszyńskim. Na miejscu 11 zastępów straży

Ogień na składowisku sztucznych odpadów został zauważony po godzinie 14. Na miejsce wezwano 11 zastępów straży pożarnej z okolicznych miejscowości.

- Pożar na obszarze 20 na 20 m, bez osób poszkodowanych - poinformował dyżurny wielkopolskich strażaków.

- o godz. 14:18 otrzymaliśmy informacje o pożarze składowiska odpadów w miejscowości Lutogniew. Do zdarzenia w pierwszym rzucie zostały zadysponowane dwa ciężkie wozy gaśnicze i podnośnik z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz zastępy z Ochotniczych Straży Pożarnych z Lutogniewa, Benic, Krotoszyna, Zdun, Kobylina i Smolic. W dalszym ciągu trwa akcja gaśnicza. Dostarczoną przez właściciela posesji koparką teleskopową jest ten materiał rozwożony i przelewany wodą. Pożar trwa na powierzchni ok. 500 metrów kwadratowych. Palą się plastikowe elementy, w większości są to elementy karoserii samochodowej. Brak osób poszkodowanych. Pożar nie rozprzestrzenia się, ale działania potrwają jeszcze kilka godzin, ze względu na dość duży obszar działania. Droga Krajowa nr 36 jest zablokowana, a policja wyznaczyła objazdy przez Dzierżanów – poinformował nas st. kpt Tomasz Patryas, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Strazy Pożarnej w Krotoszynie.